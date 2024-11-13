"На мій погляд, клас наших хлопців вищий, ніж в господарів, а склад більш рівний. От ще б тільки футболісти підійшли до поєдинку в бойовій спортивній формі й продемонстрували свої найкращі якості.

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В складі Грузії є гравець, на якого приходять вболівальники. Це Хвіча Кварацхелія. Тому дуже багато залежатиме від того чи впорається з амбітним грузином наш правий захисник Юхим Конопля. Якщо спільними зусиллями, завдяки грі на випередження, надійній підстраховці пощастить ускладнити життя Хвічі, то шанси добитися позитивного результату зростуть.

По-друге, викликає побоювання позиція опорного півзахисника. На кому зупинить свій вибір керманич Сергій Ребров? Динамівець Володимир Бражко повернувся після пошкодження в стрій, але його гра на клубному рівні не вражає, що ж до Івана Калюжного, то його максимальна налаштованість сумнівів не викликає, але чи не забракне йому швидкості в боротьбі з мобільними півзахисниками грузинів. Тим паче, що саме в центральну зону любить зміщуватися з лівого флангу Кварацхелія.

Насторожує також недостатня ігрова практика ще в цілої групи гравців. Бо наші легіонери не потрапляли до основи не тільки за станом здоров'я, а й за ігровими якостями. Йдеться про Олександра Зінченка, Романа Яремчука, Mихайла Mудрика. І Реброву не позаздриш, адже він завжди наголошував, що віддаватиме перевагу тим, хто матиме ігрову практику. Оця розбалансованість може негативно позначитися на діях української збірної", – сказав Федорчук у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, дуель між Грузією та Україною відбудеться в Батумі на AdjaraBet Arena 16 листопада. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

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