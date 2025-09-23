"З того, що я знаю, Панатінаїкос дуже сильно його хоче. Сам клуб, проект, завдання та умови – привабливі. І фінансові умови кращі, ніж від УАФ. Це однозначно. У Реброва весь цей період були пропозиції. Ним цікавилися в Саудівській Аравії та Лудогорець, який увесь час хотів Реброва, але потім взяв Йовічевіча.

Шевченко ухвалив рішення щодо Реброва – наставника переманює Панатінаїкос

Ми розуміємо, що справами Реброва опікуються його агенти, це компанія ProStar. І ніхто не заважає Шаблію перебувати у перемовинах чи збирати пропозиції. Завдання агента – передбачити ситуацію клієнта та знайти йому наступний клуб. Якщо збірна України не виходить на чемпіонат світу, то у Реброва має бути запасний варіант.

Мій грецький колега сказав, що Панатінаїкос був готовий на те, щоб на цей період Ребров поєднував свою роботу. Але сидіти на двох стільцях... Цю опцію серйозно не розглядали. Можу собі уявити, що вирішальним стане матч з Ісландією," – сказав Співаковський в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке.

Нагадаємо, збірна України невдало розпочала відбір до ЧС-2026, поступившись Франції (0:2) та зігравши внічию з Азербайджаном (1:1). 10 жовтня підопічні Сергія Реброва зіграють матч проти Ісландії, а 13 жовтня зустрінуться з Азербайджаном.

