Збірна України перед вирішальним матчем групового етапу Євро-2024 проти Бельгії може не дорахуватися відразу двох основних вінгерів – Віктор Циганков та Михайло Мудрик пропустили тренування у Штутгарті. Якщо про загрозу неучасті хавбека Жирони було відомо ще після матчу проти румунів, то півзахисник Челсі отримав пошкодження в поєдинку проти Словаччини (2:1).

Україна – Бельгія: де дивитися вирішальний матч групового етапу Євро-2024

Натомість повернутися на поле може Віталій Миколенко, який зумів відновитися після травми гомілкостопу. У Бельгійців також проблеми зі складом, але незначні – не візьме у часті у матчі Доді Лукебакіо через перебір жовтих карток і під питанням захисник Ренна Артур Теат. Це та інше розглядаємо у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.