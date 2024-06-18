Ребров зізнався, що гравці збірної України провели розмову в роздягальні після матчу з Румунією, попросивши вийти головного тренера, інформує Goal.

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Також наставник назвав одну з причин фіаско. "Ніхто не очікував такого результату. Ми багато володіли мʼячем, але не могли створити жодного моменту. Це принесло свої плоди. У нас буде важка гра проти Словаччини. Ми повинні сконцентруватися тут і зараз. Нам потрібно серйозно покращитись і забути про все це".

Нагадаємо, збірна Румунії шокувала Україну, розгромивши в першому матчі групового етапу (3:0). Голами за румунів відзначились Станчу, Разван Марін і Дрегуш.

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