– Як вважаєте, чи варто Реброву залишати посаду головного тренера після таких результатів і гри збірної?

– На його місці я б уже давно пішов, якби був порядним. Але він сидітиме до останнього, поки його не звільнять. А цього не станеться, бо президент УАФ – його друг. Нехай сидять. Один гравець поїде в Іспанію, інший – у Лондон. Ми грали погано, а всі роз’їхалися по закордонах – ось чому зараз у нас все так "класно".

"Зараз я не бачу сенсу звільняти Реброва": Хацкевич оцінив результати збірної України на старті відбору ЧС-2026

– Після матчу Ребров зазначив, що якби знав про травми двох вінгерів (Циганкова та Гуцуляка), викликав би Ярмоленка.

– (Сміється). Виправдання завжди знайдуться. Думаю, коли рахунок став 1:1, Ребров вже готувався до прес-конференції. Відмовка могла бути одна – якби команда створила багато моментів, але не забила. А моментів не було!

– Ще одна цитата Реброва: "Ми почали навантажувати штрафний майданчик тільки в останні 15 хвилин – треба було це робити раніше".

– Не простріли і подачі, а "навантажувати", значить? Якщо Ребров цього не розуміє, то це легко для захисників. Хто у нас грає головою? Довбик? Ви бачили його в цьому матчі? У нас немає "баскетболістів" під два метри. Шапаренко навіть у вільному положенні не заб’є головою.

Замість того, щоб сказати, що команда грала ніяк, Ребров говорить про недостатню кількість подач у штрафну. І не забувайте – у нас немає Срни на фланзі!

Після кожного матчу потрібно пояснювати, чому ми так погано граємо. А у нас гравці й тренери звикли лише до позитиву, – підсумував Леоненко у коментарі Sport-express.ua.

Ребров награв на відставку й образився: реакція гравців показова – збірна України дійшла до краю