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Ребров звинуватив арбітра у поразці Ференцвароша головному конкуренту за чемпіонство Угорщини

13:35 707 Читать на русском
Ребров звинуватив арбітра у поразці Ференцвароша головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
Сергій Ребров / Фото ФК Ференцварош

Український тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився враженнями після несподіваної поразки від Віді (1:2) у матчі 18-го туру чемпіонату Угорщини.

"Мені здається, арбітр втратив контроль над грою. Так, він давав жовті картки, але ми через травми втратили двох гравців, що вплинуло на нашу гру. У випадку з другою травмою рефері повинен був вилучати футболіста Віді, там не було гри в м'яч. І асистент був поруч. Не розумію, чому арбітри так бояться показувати червону. Вони повинні більше піклуватися про здоров'я гравців.

Петряк ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини

Віді заслужив перемогу, адже після важкого матчу в Лізі Європи. У нього було тільки два вихідних", – цитує Реброва офіційний сайт клубу.

Після поразки команда Сергія Реброва продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Угорщини з відривом в 5 очок від Віді.

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Українці за кордоном Світ Ференцварош Ференцварош Віді Віді Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина
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