Легенда українського футболу Сергій Ребров під час візиту до Києва не забув про наших захисників.

Український тренер вже передав військовим кілька автомобілів, а під час поїздки в Україну особисто зустрівся з воїнами.

Ребров приїхав до Києва, щоб зустрітися з представниками УАФ, – джерело

Сергій Ребров провідав поранених у Головному військовому клінічному госпіталі. Тренер вручив подарунки і щиро подякував за героїзм. "Хлопці, ви всі – герої! Кожного дня ви і ваші побратими це доводять. Ви вже звільнили Харківщину і Херсон, чим надали всім українцям відчуття щастя і гордості. Пишаємося вами", – заявив Сергій Станіславович.

Також наставник відвідав Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, де поспілувався з майбутніми захисниками України, повідомляє Бомбардир.

Нагадаємо, Аль-Айн, який очолює Ребров, і за який виступає Андрій Ярмоленко, посідає 5 місце в чемпіонаті ОАЕ. Відставання від лідера першості складає 5 очок.

За чутками, які з'явилися раніше, 48-річний Сергій Ребров начебто зустрівся з керівництвом УАФ щодо потенційної роботи у збірній України. Контракт Олександра Петракова чинний до кінця 2022 року.

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