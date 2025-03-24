"Коли вибираєш на матч таку тактику, то показуєш, що тобі кінець. Справа навіть не в тактиці, а в грі. Ми не створюємо моменти, вони в нас виходять випадково. Бельгія нічого не показала, але ми все одно обісралися, і суперник став сміливим.

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Ребров зробив усе, щоб ми програли і не пройшли далі. Ми з перших хвилин віддали ініціативу Бельгії, навіть у контратаки не вибігали і показали, що нічого не вміємо. Класні в Реброва помічники. Ви вчора багато іспанського в нашій тактиці побачили? У нас був день відбору", – сказав Леоненко для Sport-Express.

Нагадаємо, збірна України програла Бельгії (0:3) в другому поєдинку плей-офф Ліги націй. За підсумками двох ігор бельгійці перемогли з рахунком 4:3 та залишились у елітному дивізіоні турніру. "Синьо-жовті" наступного сезону знову гратимуть у дивізіоні В Ліги націй.

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