Сергій Ребров не зможе зберегти весь список гравців, яких викликав на перші матчі відбору ЧС-2026.

Богдан Михайліченко переведений з резервного списку в основний, інформує прес-служба УАФ.

Захисник Полісся замінить у заявці Олександра Тимчика. Причина – травма представника Динамо. 28-річний Михайліченко має у своєму активі 10 матчів та 2 асисти за збірну України.

Нагадаємо, раніше Сергій Ребров довикликав вінгера Динамо Назара Волошина. Цієї осені збірна України стартує у відборі до ЧС-2026. "Синьо-жовті" 5 вересня в польському Вроцлаві прийматимуть Францію (початок о 21:45 за Києвом), а 9 вересня в Баку зустрінуться з Азербайджаном (19:00). Також у групі D є Ісландія.

