Чемпіонат Угорщини, 29 тур

Кішварда – Ференцварош – 0:0

"Фраді" мали розкішний шанс достроково здобути титул в минулому турі, але не змогли обіграти Академію Пушкаша – головного конкурента в чемпіонаті. У звітному турі команду Сергія Реброва очікував поєдинок проти Кішварди – значно скромнішого опонента, середняка турнірної таблиці. Ференцварош у випадку перемоги втретє поспіль ставав чемпіоном Угорщини та здобував 32-й титул в історії клубу.

Сергій Ребров випустив з перших хвилин тільки одного українця. Ним став Олександр Зубков, який вийшов на позиції правого вінгера – цей матч став для нього 50-м у футболці Ференцвароша. Ігор Харатін залишився в резерві. Представники України були і в Кішварди – Антон Кравченко і Богдан Мельник вийшли у старті, а також в основі з'явився уродженець Закарпаття Віктор Гей.

У першому таймі команда Реброва більше тримала м'яч. але гостроти біля воріт Кішварди було обмаль. Натомість господарі кілька разів турбували Адама Богдана – резервного кіпера "Фраді" – особливо з дальньої дистанції, але голів до перерви так і не було. 0:0 в першому таймі.

На другий тайм Ребров випустив Нгуена, який міг забивати вже на 48-й хвилині, але трохи не влучив у дальній кут. Кішварда навіть забила після розіграшу штрафного, проте рефері зафіксував фол проти голкіпера. Ференцварош значно більше володів м'ячем, проте ніяк не міг конвертувати це в моменти. Олександр Зубков залишив поле на 73-й хвилині, а Ігор Харатін так і не з'явився.

Зрештою, лідер чемпіонату так і не зумів вразити ворота Кішварди. Ференцварош набрав 66 пунктів, але навіть попри втрату очок може оформити чемпіонство вже завтра. Якщо Академія Пушкаша не переможе МТК Будапешт, то команда Реброва стане найсильнішою в Угорщині за 4 тури до фінішу чемпіонату.

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