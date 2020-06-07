Ребров знищив суперника потужним другим таймом – Зубков став одним з головних героїв

Ференцварош впевнено розібрався з Діошдьйором в рамках 27 туру чемпіонату Угорщини.

Чемпіонат Угорщини, 27 тур

Ференцварош – Діошдьйор – 3:0

Голи: Болі, 53, Зубков, 54, Ботка, 82

Команда Реброва хотіла зберегти перевагу в 9 очок над Фехерваром, який напередодні здолав Кішварду. Олександр Зубков та Ігор Харатін вийшли з перших хвилин.

Фехервар з Петряком продовжують погоню за Ребровим, екс-карпатівець поступився аутсайдеру: Угорщина, 27 тур, субота

Команди влаштували справжній ураган моментів в дебюті, однак влучність ударів жахала. "Відзначився" і Зубков, який вивалився на побачення з голкіпером, однак пробив повз ліву стійку. Діошдьйор також мав свої моменти завдяки незібраним діям захисту "фраді". Нулі до перерви відверто дивували, але в другій половині відбувся прорив, принаймні для господарів.

Чинний чемпіон за дві хвилини шокував суперника двома голами. Відзначилися найкращі бомбардири команди Реброва. Спочатку Франк Болі скористався провалом штучного офсайду у виконанні Діошдьйора, потім Зубков розкішною дугою подвоїв перевагу. Розгром підсумував центрбек Ботка – 3:0.

До Реброва не дотяглися, але нагадали про себе інакше: легендарний клуб Пушкаша і Гемінґвея – вже у Лізі Європи