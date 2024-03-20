Збірна України проводить останні приготування перед півфіналом відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Сьогодні делегація української команди на автобусі подолала 72 км від Сараєва до Зениці, де відбудеться гра. Подорож тривала 50 хвилин, інформує прес-служба УАФ.

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Увечері підопічні Реброва провели тренування на Біліному Полі і похвалили газон. Підтвердилися хороші новини щодо Віктора Циганкова – хавбек Жирони оговтався від травми коліна та тренувався у загальній групі. Це означає, що у розпорядженні Реброва усі 28 викликаних гравців, але перед оголошенням заявки 5 доведеться відсіяти.

Нагадаємо, півфінал відбору Євро-2024 між Боснією та Україною відбудеться вже завтра, 21 березня, початок о 21:45 за київським часом. Переможець дуелі зустрінеться з Ізраїлем або Ісландією у вирішальному поєдинку за вихід на чемпіонат Європи.

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