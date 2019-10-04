Ребров зізнався, що його розчарувало після фіаско Ференцвароша у Лізі Європи

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував матч 2-го туру Ліги Європи проти Лудогорця, в якому його команда зазнала розгромної поразки (0:3).

"Це був матч іншого рівня. Ми пропустили на першій хвилині, тому наше завдання дуже ускладнилося. У нас були моменти, але ми не зуміли втілити їх в голи. Лудогорець – дуже сильна команда, всі це бачили.

Ференцварош Реброва обіграв Кішварду – на поле вийшли по двоє українців у кожній з команд

Розчарований, що є грандіозні очікування від наших результатів. Але ж Ференцварош не грав на такому рівні вже 15 років, багато футболістів виступають вперше в таких матчах. Найбільша проблема – наш захист, який не створював належного пресингу на суперників", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, після двох турів Ліги Європи Ференцварош з одним очком посідає третє місце у своїй групі.

"Потяг до Освенциму": ультрас Ференцвароша встановили свої правила – хто підтримує Реброва і Ко?