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Ребров зізнався, що його розчарувало після фіаско Ференцвароша у Лізі Європи

16:50 297 Читать на русском
Ребров зізнався, що його розчарувало після фіаско Ференцвароша у Лізі Європи
Сергій Ребров / ФК Ференцварош

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував матч 2-го туру Ліги Європи проти Лудогорця, в якому його команда зазнала розгромної поразки (0:3).

 
Джоді Лукокі 1’
Рафаел Форстер 40’
Драгош Грігоре 43’
Рафаел Форстер 64’
1’ Джоді Лукокі
40’ Рафаел Форстер
43’ Драгош Грігоре
64’ Рафаел Форстер

"Це був матч іншого рівня. Ми пропустили на першій хвилині, тому наше завдання дуже ускладнилося. У нас були моменти, але ми не зуміли втілити їх в голи. Лудогорець – дуже сильна команда, всі це бачили.

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Розчарований, що є грандіозні очікування від наших результатів. Але ж Ференцварош не грав на такому рівні вже 15 років, багато футболістів виступають вперше в таких матчах. Найбільша проблема – наш захист, який не створював належного пресингу на суперників", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, після двох турів Ліги Європи Ференцварош з одним очком посідає третє місце у своїй групі.

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Теги
Українці за кордоном Світ Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Ференцварош - Лудогорець
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