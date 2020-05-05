Ребров зізнався, чому провалив кваліфікацію до Євро-2004

Екс-форвард збірної України, а нині наставник Ференцвароша Сергій Ребров пригадав шлях "синьо-жовтих" до Євро-2004.

"Старт відбіркового турніру співпав з початком непростого періоду в моїй кар'єрі. У першій половині сезону-2002/2003 у мене практично не було ігрової практики в Тоттенхемі, і це не могло не позначитися на перспективах у збірній. Восени 2002-го я взяв участь тільки в двох матчах, в яких виходив на заміну.

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Старт кваліфікації вийшов неоднозначним. Ми виграли у Греції, але втратили очки у Вірменії та Північної Ірландії. Стабільності, як я вже зазначав, якраз не вистачало. Був непоганий матч з Іспанією (2:2), але в ключовій грі, в гостях з греками, ми поступилися (0:1). Не обіграли і британців вдома (0:0).

Мені запам'ятався поєдинок з вірменами у Львові, коли ми вирвали перемогу на останніх секундах з рахунком 4:3. Але з іспанцями я, на жаль, так і не зіграв. Загалом, непростим вийшов цей відбірковий цикл. Наступний взагалі проходив, по суті, без моєї участі, але бажання грати в цій команді ніколи мене не покидало, і я дуже радий, що встиг разом з нею увійти в історію", – цитує Реброва Команда 1.

Нагадаємо, у кваліфікації до Євро-2004 Україна у своїй групі посіла третю сходинку, пропустивши вперед іспанців та майбутнього переможця турніру – збірну Греції.

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