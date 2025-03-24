"На жаль, навіть після всіх позитивних зусиль в першій зустрічі, завдяки вкрай невдалій грі та результату вчора, ми не вибороли та не заслуговували на вихід до Ліги А. Варто відзначити деякі позитивні аспекти цього протистояння, включаючи те, що ми боролися проти дуже якісної команди, яка показала свої найкращі якості у другому матчі.

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Але після такого результату як вчора, емоції насамперед можуть бути лише переважно негативними. Хочеться зробити висновки від вчорашньої гри та з допомогою літніх товариських зустрічей розпочати підготовку до дуже важливого відбору на чемпіонат світу", – написав Ребров у своєму Instagram. Варто додати, що головний тренер вимкнув коментарі під цим постом.

Нагадаємо, після домашньої перемоги над Бельгією з рахунком 3:1, наша збірна програла виїзний матч – 0:3.

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