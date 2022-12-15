"Прилітав до Києва, аби провести переговори щодо мого призначення головним тренером збірної України? Тут немає що коментувати. Зараз я тренер Аль-Айна. Перемовини завжди якісь ведуться. Я зосереджений на цій роботі, але завжди казав, що якщо буде інтерес від збірної – я завжди радий працювати в Україні, для свого народу. Якщо буде можливість, із задоволенням працюватиму в Україні.

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Чи не дратує, що ЗМІ постійно пов'язують з Динамо або збірною України? Я не читаю так багато ЗМІ, як читаєте ви. Я зосереджений на своїй роботі та сім’ї, не так часто читаю якісь висловлювання. Іноді друзі телефонують та питають про щось. Робота журналістів – завжди щось говорити. Якісь скандальні або ж сенсаційні статті викидати", – розповів Ребров на YouTube-каналі Анни Ребрової.

Нагадаємо, контракт Олександра Петракова з УАФ завершується 31 грудня. Поки ні тренер, ні УАФ не повідомляли бодай про намір продовжити співпрацю. Сергія Реброва називають одним із головних кандидатів на посаду.

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