Ребров завершив 2021 рік впевненим лідером чемпіонату ОАЕ – Аль-Айн вигриз перемогу завдяки кумедному автоголу
Аль-Айн у вольовому стилі переміг Аджаман у 12-му турі чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів.
Чемпіонат ОАЕ, 12 тур
Аль-Айн – Аджаман – 2:1
Голи: Лаба, 36, Ісмаїл, 86 (авт) – Самарджич, 5
Поєдинок проти 10-ї команди ліги розпочався невдало для господарів, які пропустили швидкий гол. Автором забитого м'яча став Самарджич, який з кількох метрів заштовхав круглого у сітку. Але ще до перерви Аль-Айн відігрався. Успіх команді Реброва приніс стандарт – Лаба головою зрівняв рахунок.
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Нічийний результат тримався аж до 86-ї хвилини. Підопічним Сергія Станіславовича пощастило – голкіпер Аль-Хосані відбив м'яч після потужного удару, але від його партнера по команді той по-зрадницьки закотився у ворота. 2:1 – Аль-Айн виграв 9 із 12-ти матчів чемпіонату і впевнено лідирує. У команди Реброва жодної поразки, 30 очок і статус найкращої атаки ліги.
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