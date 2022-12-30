Чемпіонат ОАЕ, 12 тур

Аль-Айн – Аджаман – 2:1

Голи: Лаба, 36, Ісмаїл, 86 (авт) – Самарджич, 5

Поєдинок проти 10-ї команди ліги розпочався невдало для господарів, які пропустили швидкий гол. Автором забитого м'яча став Самарджич, який з кількох метрів заштовхав круглого у сітку. Але ще до перерви Аль-Айн відігрався. Успіх команді Реброва приніс стандарт – Лаба головою зрівняв рахунок.

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Нічийний результат тримався аж до 86-ї хвилини. Підопічним Сергія Станіславовича пощастило – голкіпер Аль-Хосані відбив м'яч після потужного удару, але від його партнера по команді той по-зрадницьки закотився у ворота. 2:1 – Аль-Айн виграв 9 із 12-ти матчів чемпіонату і впевнено лідирує. У команди Реброва жодної поразки, 30 очок і статус найкращої атаки ліги.

Аль-Айн завершив рік на позитивній ноті. Наступний матч підопічні українця зіграють 8 січня.

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