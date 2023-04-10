"За моєю інформацією, яка підтверджена з закордонних джерел, Ребровим предметно цікавився болгарський Лудогорець. Команда, яку можна порівнювати з Ференцварошем. Вона точно не бідніша, можливо навіть трішки сильніша.

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Але річ у тім, що там навіть не дійшло до обговорення фінансових умов. Я так розумію, що Ребров одразу ж відхилив цю пропозицію. Навіть якщо порівнювати з Аль-Айном чи збірною України, здається, Лудогорець тут не "канає", – заявив Михайло Співаковський в етері ТаТоТаке.

До слова, болгарський гранд, за який грає Ігор Пластун, регулярно бере участь у кваліфікації Ліги чемпіонів та виступає у єврокубках. Востаннє колектив грав у груповому етапі ЛЧ у сезоні 2016/17.

Реброва ж тривалий час пов'язують зі збірною України, але наразі немає однозначної відповіді щодо того, чи очолить тренер головну команду країни влітку. Була інформація, що на легенду Динамо полюють 2 клуби рівня Ліги чемпіонів.

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