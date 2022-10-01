Журналіст Михайло Співаковський озвучив потенційну зарплату Сергія Реброва у національній команді, якщо той її очолить.

"Зарплата Реброва в Аль-Айні – 3 плюс мільйони євро на рік. Це дуже велика зарплата, але в УАФ, і у збірній Україні Ребров майже стовідсотково погодиться на менші гроші.

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І це буде приблизно вдвічі менше, ніж було в Андрія Шевченка, який заробляв у збірній 3 мільйони євро на рік чистими. Частку цієї суми становили преміальні для його асистентів, але загалом сума була така.

Якщо Павелко та Ребров домовляться про співпрацю, то це буде зарплата десь в районі 1-1,5 млн євро", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, контракт Реброва з Аль-Айном чинний до літа 2023 року.

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