"У нас попереду дуже серйозний матч і важкий суперник, ми всі це знаємо. Важливо, щоб усі розуміли, наскільки важливий цей матч.

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Я не хочу говорити про наші конкретні плани на гру, нам потрібно зосередитися, оскільки це останній крок, щоб пробитися в груповий етап. Нам потрібна здорова впевненість у собі, але також, звичайно, повага до гравців Мольде. Ми повинні серйозно сприймати суперника", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, чемпіони Угорщини вже сьогодні зіграють проти Мольде на виїзді, а 26 вересня приймуть суперника на своєму полі.

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