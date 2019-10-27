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Ребров з Ференцварошем здолав Фехервар Петряка у битві лідерів чемпіонату Угорщини

21:25 336 Читать на русском
Ребров з Ференцварошем здолав Фехервар Петряка у битві лідерів чемпіонату Угорщини
Гравці Ференцвароша / Fradi

Ференцварош на чолі із Сергієм Ребровим продовжив свій прорив після невдалого старту в чемпіонаті. Цього разу жертвою чинного чемпіона став Фехервар іншого українця – Івана Петряка.

Чемпіонат Угорщини, 10 тур

Фехервар – Ференцварош – 1:2

Голи: Міланов, 86 – Шигер, 24, 63

Команда Реброва захопила ініціативу з перших хвилин попри гостьовий статус. Ференцварош створив кілька небезпечних моментів і один з них завершився голом хавбека Давіда Шигера. Натомість Фехервар так і не зміг завдати хоча б одного удару в площину воріт суперника до перерви.

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У другій половині господарі влаштували справжній штурм, однак оборона Фраді на чолі з голкіпером Денешом Дібушем встояла. А на 63-ій хвилині підопічні Реброва забили знову – Шигер оформив дубль. Під завісу зустрічі Георгі Міланов один м'яч відквитав, але на більше Фехервар не спромігся. Український хавбек Іван Петряк провів повний матч у складі господарів, однак не відзначився жодною результативною дією. Ференцварош також не обійшовся без українського сліду – Харатін та Ігнатенко відіграли всі 90 хвилин, а Зубков з'явився на заміну і отримав від тренера 35 хвилин.

Після 10 туру на вершині чемпіонату Угорщини сформувалося тривладдя – у Фехервара, Мезекевешда і Ференцвароша по 22 очки, але у команди Реброва є одна гра в запасі.

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