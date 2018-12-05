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Ребров з Ференцварошем пробився у 1/4 Кубка Угорщини, Петряк віддав асист

15:34 257 Читать на русском
Ребров з Ференцварошем пробився у 1/4 Кубка Угорщини, Петряк віддав асист
Ребров з Ференцварошем пробився у 1/4 Кубка Угорщини

Ференцварош Сергія Реброва впевнено переміг суперника у 1/8 фіналу Кубка Угорщини.

У 1/8 фіналу Кубка Угорщини Ференцварош, у якому грає українець Іван Петряк, а очолює Сергій Ребров, грав проти представника третього дивізіону Угорщини Шаньє Царніфех. Поєдинок завершився перемогою команди українців з рахунком 4:0.

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Перший тайм закінчився нічиєю – 0:0, а у другому таймі гравець Шаньє отримав червону картку, після чого Ференцварош забив 4 голи у ворота суперника.

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Український хавбек Іван Петряк вийшов у стартовому складі своєї команди та відзначився асистом.

Теги
Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина Світ Іван Петряк Іван Петряк Ференцварош Ференцварош
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