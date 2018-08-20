Ребров: Ярмоленко розраховував вийти в основі на матч проти Борнмута – він засмутився

Екс-наставник Динамо Сергій Ребров відвідав матч Вест Хема Ярмоленка проти Борнмута та розповів про емоції Андрія від непотрапляння у стартовий склад.

"Думав, що в матчі проти Борнмута Ярмоленко вийде в основі. Та й сам Андрій дотримувався такої ж думки. У першій грі його вихід на заміну був виправданий, а тут він, і це було помітно, розраховував вийти в основі. Навіть по розминці було видно, що трохи засмутився, адже на цей матч приїхало багато його друзів. Ми, наприклад, дивилися гру в компанії з агентом Вадимом Шаблієм.

Ярмоленко у Вест Хемі ще не основний, але отримав велику дозу компліментів від легендарного бомбардира АПЛ

Втім, в Вест Хемі висока конкуренція, і нашому футболістові ще потрібно якийсь час на адаптацію в англійському чемпіонаті. До нього добре ставляться вболівальники, і він сам завжди серйозно ставиться до справи. Так що я вірю, що Ярмоленко заграє в АПЛ", – цитує Реброва Zbirna.com.