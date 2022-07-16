"Відтепер напередодні матчів збірної України не потрібно буде хвилюватися за ігрову практику її капітана. В чемпіонаті ОАЕ є ліміт на легіонерів, тому клуби вибирають іноземців високого рівня, які є лідерами команд. Впевнений, що саме таким в Аль-Айні стане Андрій Ярмоленко.

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Щодо того, чого не вистачило збірній України, аби потрапити на ЧС-2022... Вважаю, що футболісти та тренерський штаб нашої команди зробили все, щоб поїхати до Катару, але не вистачило якоїсь дрібниці. Дуже гарний поєдинок був проти Шотландії – мабуть, один з найкращих виїзних матчів збірної України за всю її історію. Ми контролювали м’яч, контролювали гру, створювали багато моментів.

Проти Уельсу було трохи складніше, там була рівна гра. Згадується, звісно, пенальті, який арбітр не дав за фол проти Андрія Ярмоленка, але все одно розчарування було лише через результат, але аж ніяк не через сам футбол та віддачу у виконанні українців. Дуже важко зібрати команду під час війни, стан гравців був занадто розбалансованим. Багато хто не мав ігрової практики, у другому матчі саме це могло стати вирішальним.

Я вважаю, що УПЛ треба запускати – і треба робити це в Україні. Думаю, що керівники українського футболу сумлінно працюють над тим, щоб все чітко організувати, не забуваючи, що на першому місці буде безпека учасників матчу.

Але я не згоден з експертами, які вже зараз готові вручити золоті медалі футболістам Динамо. Бачу, що Шахтар повертає багатьох своїх українських футболістів, які будуть дуже мотивовані – особливо під керівництвом нового тренера. Так, в Динамо зробили ставку на українців на декілька років раніше, але в нинішній ситуації взагалі важко робити якісь прогнози", – сказав Ребров у коментарі Zbirna.com.

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