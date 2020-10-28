"Я вже раніше говорив, що Динамо це мій рідний клуб і не хотілося б, щоб хтось втрачав очки. Тому я і зараз не хочу грати проти "біло-синіх". Але такий був жереб, тож я так само професійно буду ставитися до своїх обов'язків, як і коли працював у Динамо.

"З приходом Луческу в Динамо почалась нова ера": Василь Рац – про еволюцію Ференцвароша і фактор Реброва

Чи зрозуміють мене фани Динамо, якщо Ференцварош переможе киян? Не знаю. Мені це не так цікаво. Я не знаю, що таке фани. У мене є друзі, які підтримують Динамо, але вболівають і за мене. Їхні симпатії розділилися. Але це всього лише гра. Зрештою те, що вболівальники за Динамо – це абсолютно нормально, це їхнє серце, я тільки побажаю їм удачі. Але я кажу про своїх друзів, сім'ю. Моя дружина з сином прийдуть на матч, будуть вболівати і підтримувати. Для мене це найважливіше", – сказав Ребров в інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1".

Нагадаємо, вже сьогодні, 28 жовтня, Динамо на виїзді зустрінеться з угорським Ференцварошем в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00.

Ференцварош – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів