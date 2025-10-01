Захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко не зіграє в жовтневих матчах збірної України.

Олександр Зінченко не зможе допомогти збірній України у поєдинках проти Ісландії та Азербайджану, повідомляє ТаТоТаке.

Причиною стала травма привідного м’яза, яку, швидше за все, 28-річний гравець отримав у грі АПЛ проти Сандерленда. Цей матч українець догравав з ушкодженням.

Нагадаємо, що Україна зіграє проти Ісландії 10 жовтня, а 13 жовтня на підопічних Реброва чекає другий матч проти Азербайджану.

