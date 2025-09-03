Як повідомляє УАФ, у Віталія Миколенка діагностували ушкодження, характер якого не розкрили. Утім, це означає, що захисник Евертона не зіграє у вересневих матчах.

Україна – Франція: УЄФА призначив арбітрів на матч відбору ЧС-2026 – головний суддя був свідком перемоги "синьо-жовтих"

Тренерський штаб Сергія Реброва довикликав 27-річного захисника Динамо Владислава Дубінчака, який ще не грав у складі національної команди. Додамо, що це вже не перша втрата українців. Раніше Андрія Луніна замінив Георгій Бущан.

Нагадаємо, що Україна зіграє проти Франції та Азербайджану вже 5 і 9 вересня у кваліфікації ЧС-2026.

