"Я пояснював гравцям важливість збереження концентрації протягом усього матчу. Тим паче, що суперник відзначається швидкістю. Ми створили багато моментів біля чужих воріт, але забили тільки два голи.

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Ми домінували по ходу матчу, але наша гра в атаці була поспішною. У нас все ще є шанси на чемпіонство, тепер маємо добре підготуватися до фіналу Кубка президента ОАЕ", – наводить слова Реброва офіційний сайт Аль-Айна.

Додамо, що підопічні українця втратили перемогу над Бані Ясом (2:2), пропустивши обидва м'ячі після 90-ї хвилини.

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