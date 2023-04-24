Ребров все ще вірить в шанси Аль-Айна на чемпіонство – команда втратила перемогу на останніх секундах
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров прокоментував результат матчу 24-го туру чемпіонату ОАЕ проти Бані Яса.
"Я пояснював гравцям важливість збереження концентрації протягом усього матчу. Тим паче, що суперник відзначається швидкістю. Ми створили багато моментів біля чужих воріт, але забили тільки два голи.
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Ми домінували по ходу матчу, але наша гра в атаці була поспішною. У нас все ще є шанси на чемпіонство, тепер маємо добре підготуватися до фіналу Кубка президента ОАЕ", – наводить слова Реброва офіційний сайт Аль-Айна.
Додамо, що підопічні українця втратили перемогу над Бані Ясом (2:2), пропустивши обидва м'ячі після 90-ї хвилини.
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