Ребров впевненою перемогою вивів Ференцварош в наступний раунд Кубка Угорщини

Ференцварош та Фехервар провели свої поєдинки 1/32 фіналу Кубка Угорщини.

Кубок Угорщини, 1/32 фіналу

Ельоре – Ференцварош – 1:3

Голи: Балог, 10 – Болі, 5, Міклошвар, 12 (аг.), Балі, 64

Тисауйварош – Фехервар – 0:3

Голи: Ходжич, 39, Футач, 75, 90

Ребров з Ференцварошем здолав Фехервар Петряка у битві лідерів чемпіонату Угорщини

Сергій Ребров вирішив випустити в стартовому складі Ференцвароша лише одного українця – Данила Ігнатенка, і цього виявилось цілком достатньо. Команди швидко обмінялись голами, а далі гра була під повним контролем гостей, що конвертувалось у ще 2 забитих голи.

Фехервар на кубковий поєдинок дозволив відпочити Івану Петряку і залишив українця поза стартовим складом. Тисауйварош сильно не пручався проти іменитішого суперника і дозволив забити собі три м'ячі без відповіді.

Шахтар і Каштру: перші штрихи