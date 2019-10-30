Ребров впевненою перемогою вивів Ференцварош в наступний раунд Кубка Угорщини

Ференцварош та Фехервар провели свої поєдинки 1/32 фіналу Кубка Угорщини.
Кубок Угорщини, 1/32 фіналу
Ельоре – Ференцварош – 1:3
Голи: Балог, 10 – Болі, 5, Міклошвар, 12 (аг.), Балі, 64
Тисауйварош – Фехервар – 0:3
Голи: Ходжич, 39, Футач, 75, 90
Ребров з Ференцварошем здолав Фехервар Петряка у битві лідерів чемпіонату Угорщини
Сергій Ребров вирішив випустити в стартовому складі Ференцвароша лише одного українця – Данила Ігнатенка, і цього виявилось цілком достатньо. Команди швидко обмінялись голами, а далі гра була під повним контролем гостей, що конвертувалось у ще 2 забитих голи.
Фехервар на кубковий поєдинок дозволив відпочити Івану Петряку і залишив українця поза стартовим складом. Тисауйварош сильно не пручався проти іменитішого суперника і дозволив забити собі три м'ячі без відповіді.
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