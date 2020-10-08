Ференцварош слідом за багатьма клубами оприлюднив заявку на груповий етап ЛЧ 2020/21.

Сергій Ребров у квартеті з Барселоною, Динамо та Ювентусом буде розраховувати на 29 виконавців.

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Очікувано місце у списку отримали і два українські легіонери. Півзахисник Ігор Харатін заявлений під номером 14, а вінгер Олександр Зубков під 11-им. Також до команди приєднався іменитий новачок Роберт Мак, який у матчах кваліфікації участі не брав.

Нагадаємо, підопічні Реброва розпочнуть свій шлях у групі ЛЧ виїздом до Барселони (20 жовтня), а в паралельному матчі Динамо прийме Ювентус.

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