Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров став найкращим тренером чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів у серпні, повідомляє клубна сторінка у соціальній мережі Твіттер.

Ребров продовжує розривати в чемпіонаті ОАЕ – його Аль-Айн виграв третій матч поспіль і йде лідером без втрат

Команда українця здобула три перемоги поспіль у трьох стартових турах першості і, набравши дев'ять очок, лідирує у чемпіонаті. У боротьбі за цей приз Ребров обійшов Махді Алі з Шабаб Аль-Ахлі і Абдулазіза Аль-Анбері з Аль-Шарджі.

Нагадаємо, 47-річний український фахівець очолив Аль-Айн 6 червня 2021 року, підписавши з арабською командою контракт на один рік.

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