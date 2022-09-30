Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров не планує знову працевлаштовуватись у столичному гранді. Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"Доведеться спростовувати інформацію мого колеги Михайла Смолового про те, що Ребров домовився з Суркісами та влітку очолить Динамо.

Збірна України може отримати першого тренера-іноземця в історії – знайомий Динамо, який "підстрахує" Реброва

За моєю інформацією, Ребров не збирається повертатися до Динамо, до співпраці з братами Суркісами. Хоча, я впевнений, що розмови та перемовини будуть, але мій прогноз – домовитися не вдасться, як і в ситуації з продовженням контракту Віктора Циганкова", – резюмував Співаковський в етері ТаТоТаке.

Нагадаємо, контракт українського фахівця з Аль-Айном розрахований до літа. Нещодавно Ребров заявляв, що хотів би повернутись до роботи на батьківщині.

Хто очолить збірну України після Петракова? Дует топів, несподіваний фаворит і ще три варіанти