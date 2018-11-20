Ребров високо оцінив тактичні схеми Шевченка у збірній України

Екс-тренер Динамо, а нині наставник Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував тактику Андрія Шевченка у збірній України.

"Мені завжди подобалася гра в три захисники, але реалізувати цю ідею вдалося лише в останні півроку роботи в Динамо.

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Можливо, ця схема – оборонна. Адже при атаці суперника у тебе повинно бути п'ять виконавців позаду. Інше питання, що роблять центральні захисники? Тут все залежить від вимог тренера. Можуть бути різні варіанти і за конструкцією самої гри в середній лінії і атаці.

Втім, у збірній немає багато часу для того, щоб відрепетирувати всі нюанси на тренуваннях, але ця схема перспективна і її можна і далі використовувати. Потрібен час, до того ж під керівництвом Андрія Шевченка виступає не так багато футболістів, які мають досвід гри подібної моделі. Мені сподобалося саме бажання тренерів впровадити нові ідеї, мати кілька тактичних варіантів для ведення гри", – цитує Реброва видання Команда 1.

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, Україна проведе спаринг проти Туреччини. Початок о 19:30.

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