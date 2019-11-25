Ребров: Вісенте Гомес жив на базі Динамо, жоден з українських тренерів не здатен виконати його обсяг роботи

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів про співпрацю з іспанськими тренерами.

"Мені подобається робота іспанських тренерів. Подобаються не тільки як тренери, вони люблять працювати, можуть 24 години працювати. Вісенте Гомес жив на базі Динамо. Той обсяг роботи, який він робив, жоден український тренер не в силах зробити.

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Рауль Ріанчо також жив на базі. Їм подобається працювати. І вони не просто там сидять, а проводять величезний обсяг роботи. Радий, що тренери, яких запросив в академію Динамо, дуже сильно допомогли клубу. Ми тоді виграли всі юнацькі чемпіонати, перша команда була чемпіоном.

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Навіть за невеликий період часу – рік-два – ми створили боєздатні команди. Всі команди в клубі повинні працювати за одною програмою, структурою. Гравці при переході за віком в нову команду, повинні розуміти вимоги по позиції. Ми побудували ту структуру. Приклад – Барселона, Аякс. Зараз все змінили, інші тренери. Вважаю, цей крок був не зовсім правильним в академії Динамо", – зазначив Ребров в програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Ребров та Вісенте Гомес разом працювали в Динамо з 2014 по 2017 роки, здобувши по 2 перемоги в чемпіонаті та Кубку України, а також вигравши Суперкубок України. Нині Вісенте Гомес працює наставником донецького Олімпіка.