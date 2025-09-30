Головний тренер збірної України Сергій Ребров вирішив повернути до лав національної команди двох відомих футболістів. Виклик на жовтневий збір отримають Володимир Бражко та Руслан Маліновський, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

Бражко востаннє грав за національну збірну ще у листопаді 2024 року. У поточному сезоні 23-річний опорник провів 14 матчів за Динамо та забив 2 голи. Руслан Маліновський востаннє виступав у складі "синьо-жовтих" у вересні минулого року. В нинішньому сезоні хавбек зіграв 5 матчів за Дженоа та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, 10 жовтня збірна України проведе виїзний поєдинок відбору до ЧС-2026 проти Ісландії, а 13 жовтня у номінально домашньому матчі зустрінеться з Азербайджаном.

