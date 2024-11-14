Захисник київського Динамо Олександр Тимчик вимушений залишити турецький табір підготовки збірної України до листопадових матчів у Лізі націй, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Замість нього тренерський штаб національної команди вирішив викликати абсолютного дебютанта "синьо-жовтих" – представника львівського Руха Олексія Сича.

Нагадаємо, раніше Ребров змушений був довикликати Віталія Буяльського замість Віктора Циганкова (зрештою капітан Динамо через пошкодження не зміг прибути у розташування збірної) та Дмитра Різника замість Андрія Луніна.

Зазначимо, попереду у "синьо-жовтих" два завершальних матчі у групі В1 Ліги націй. 16 листопада Україна в Батумі на AdjaraBet Arena зіграє з Грузією, а 19 листопада в Тирані на стадіоні Air Albania зустрінеться з Албанією.

Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.

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