У заявці національної команди на матчі проти Франції та Азербайджану з’являться одразу два новачки.

22-річний півзахисник Шахтаря Олег Очеретько та 20-річний центральний захисник Динамо Тарас Михавко отримали шанс проявити себе на міжнародній арені у команді Сергія Реброва, повідомляє ТаТоТаке.

Кількість гравців Динамо у складі на ці поєдинки виявилася мінімальною за останні роки – лише чотири футболісти з київського клубу потрапили до основного списку. Окрім Михавка, це Олександр Тимчик, Микола Шапаренко та Владислав Ванат.

У резервний список увійшли ще троє потенційних учасників – Володимир Бражко, Олександр Піхальонок та Назар Волошин, які можуть отримати шанс при потребі.

Нагадаємо, що вже цієї осені збірна України стартує у відборі до ЧС-2026. Суперниками "синьо-жовтих" у групі стануть національні команди Франції, Азербайджану та Ісландії. Пряму путівку на Мундіаль отримає лише переможець квартету.

