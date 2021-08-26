Чемпіонат ОАЕ, 2 тур

Аль-Айн – Емірейтс Клаб – 2:0

Голи: Меріах, 27, Лаба, 43

Підопічні Сергія Станіславовича забезпечили собі три очки ще до перерви, двічі вразивши ворота Емірейтс Клаб. У другому таймі забитих м'ячів не було – Аль-Айн набрав 6 очок із 6-ти можливих і очолив турнірну таблицю завдяки кращій різниці голів, ніж у Аль-Ахлі (5:1 проти 2:0). Щоправда, Аль-Вахда свій матч другого туру ще не зіграв.

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Нагадаємо, 47-річний Сергій Станіславович вважався головним претендентом на посаду тренера збірної України, але не зміг розірвати контракт з Аль-Айном, позаяк керівництво клубу не захотіло відпускати Реброва. Виконувачем обов'язків наставника "синьо-жовтих" став Олександр Петраков, який готуватиме національну команду до вересневих поєдинків відбору на ЧС-2022.

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