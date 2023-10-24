Сергій Ребров на власні очі спостерігав за роботою "помаранчево-чорних" в Іспанії під керівництвом нового наставника.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров завітав у Барселону на тренування Шахтаря, який готується до дуелі з каталонцями у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє Tribuna.

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Наставник "синьо-жовтих" поспілкувався зі спортивним директором "гірників" Даріо Срною та познайомився зі щойно призначеним новим тренером донеччан Маріно Пушічем.

До слова, на тренуванні Шахтаря також був помічений український екс-форвард Дніпра та низки іспанських клубів Роман Зозуля.

Нагадаємо, матч між Барселоною та Шахтарем відбудеться у середу, 25 жовтня. Початок зустрічі о 19:45.

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