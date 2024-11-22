"Жереб – це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро-2024, тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони.

Україна офіційно отримала суперника в плей-офф Ліги націй

Безумовно, це буде непросте протистояння. У плей-офф Ліги націй за право виходу до дивізіону А немає слабких суперників. І Сербія, і Бельгія, і Угорщина, і Шотландія – це команди елітної групи. Тому сприймаємо кожен матч із такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед", – цитує Реброва прес-служба УАФ.

Нагадаємо, "синьо-жовтим" могли дістатись такі команди: Угорщина, Шотландія та Сербія. Додамо, що збірна України за підсумками минулого розіграшу Ліги націй посіла друге місце в групі 1 дивізіону B.

Стикові матчі між Лігами B/C та A/B, а також чвертьфінали Ліги А пройдуть 20 та 23 березня 2025 року.

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