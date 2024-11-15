Сергій Ребров прокоментував слова екс-тренера збірної Йожефа Сабо, який спрогнозував поразку України у матчі проти Грузії в Лізі націй.

Напередодні екс-тренер збірної України Йожеф Сабо висловив свої очікування щодо поєдинку 5-го туру Ліги націй між командами Грузії та України. "Думаю, що вони програють", – заявив фахівець.

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Нинішній керманич збірної України Сергій Ребров прокоментував ці слова під час передматчевої прес-конференції: "Сказав і сказав. У кожного своя думка, але я не вважаю, що ми повинні звертати увагу на слова однієї людини. Ми готуємося дуже серйозно до надважливого матчу".

Нагадаємо, що матч між збірними Грузії та України запланований на 16 листопада в Батумі. Початок гри о 19:00 за київським часом.

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