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Ребров відреагував на розгромну поразку Ференцвароша в чемпіонаті Угорщини

06:00 446 Читать на русском
Ребров відреагував на розгромну поразку Ференцвароша в чемпіонаті Угорщини
Сергій Ребров / Ференцварош

Наставник Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував розгромну поразку своєї команди від Мезекевешда (0:3) у 22 турі чемпіонату Угорщини.

"Вітаю Мезекевешд, вони заслужили цю перемогу. Вони дуже сильно провели перший тайм і чинили на нас дуже великий тиск на всіх ділянках поля. Ми теж мали свої шанси, але не скористалися.

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Цю поразку потрібно прийняти, нам потрібно грати краще в майбутньому. Я вважаю, що краще програти 0:3, ніж тричі по 0:1. Сьогодні наші гравці не приймали правильні рішення, ми розберемо це на тренуваннях", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, після цієї поразки Ференцварош продовжує лідирувати у чемпіонаті Угорщини – команда Реброва випереджає Фехервар на 3 очки і має дві гри в запасі.

Ференцварош розгромно програв у чемпіонаті Угорщини – гучне фіаско команди Реброва

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Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина Мезекевешд Мезекевешд Українці за кордоном Світ Ференцварош Ференцварош
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