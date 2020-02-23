Ребров відреагував на розгромну поразку Ференцвароша в чемпіонаті Угорщини

Наставник Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував розгромну поразку своєї команди від Мезекевешда (0:3) у 22 турі чемпіонату Угорщини.

"Вітаю Мезекевешд, вони заслужили цю перемогу. Вони дуже сильно провели перший тайм і чинили на нас дуже великий тиск на всіх ділянках поля. Ми теж мали свої шанси, але не скористалися.

Петряк оформив перший хет-трик у кар'єрі – відео феєричної гри українця, який продовжує переслідувати Реброва

Цю поразку потрібно прийняти, нам потрібно грати краще в майбутньому. Я вважаю, що краще програти 0:3, ніж тричі по 0:1. Сьогодні наші гравці не приймали правильні рішення, ми розберемо це на тренуваннях", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, після цієї поразки Ференцварош продовжує лідирувати у чемпіонаті Угорщини – команда Реброва випереджає Фехервар на 3 очки і має дві гри в запасі.

Ференцварош розгромно програв у чемпіонаті Угорщини – гучне фіаско команди Реброва