– В асистента збірної U-21 Кирила Мазура СБУ проводила обшуки. Віктор Вацко стверджував, що в низці нечистополотних моментів фігурує ім’я Вашого асистента Гліба Платова. Можете пояснити, що відбувається, чи звинувачується в чомусь Платов та чи є у Вас до нього повна довіра, як ви говорили раніше? Чи впливає це зараз на підготовку команди?

– Ніяк. Взагалі ніяк це не стосується підготовки команди. Зараз ми зібрались на гру, яка дуже важлива для нас і для U-21.

СБУ провела обшуки у асистента тренера збірної України – Вацкo розкрив деталі

Зараз про Гліба Платова хоча б у Франції дізнаються. Це дуже гарно, – сказав Ребров на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, збірна України вже сьогодні, 5 вересня, стартує у відборі на ЧС-2026. Першим її суперником буде Франція. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Україна – Франція: прес-конференція Реброва – про нову втрату, відсутність Ярмоленка та шанси на кваліфікацію до ЧС-2026