Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про те, що Сергій Ребров міг вдруге стати тренером киян влітку після звільнення Олексія Михайличенка.

"Кандидатом номер один на посаду головного тренера минулого літа був Сергій Ребров. Перший дзвінок був йому. Реброву зателефонував мій брат.

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Він відмовився, оскільки підписав новий контракт із Ференцварошем. Зараз ходять різні чутки, що він домовився очолити збірну України. Але це його право", – резюмував Суркіс в інтерв`ю Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Зауважимо, Сергій Ребров очолював Динамо з 2014 по 2017 роки. З фахівцем "біло-сині" двічі ставали чемпіонами УПЛ, двічі тріумфували у Кубку та раз – у Суперкубку України. Влітку киян очолив Мірча Луческу.

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