"Безумовно, найбільше запам'яталася домашня гра з Мольде у кваліфікаціх Ліги чемпіонів. Хоча ми до того зіграли важкі матчі проти Селтіка та загребського Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів, завжди найважче зробити фінальний крок. Цього разу все було так само.

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З Мольде була лише нульова нічия, але завдяки цьому результату ми потрапили в груповий етап Ліги чемпіонів, що стало величезним досягненням як для клубу, так і для Угорщини", – цитує Реброва сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, угорський клуб завершив груповий етап ЛЧ на останньому місці, набравши одне очко у протистояннях з Динамо, Ювентусом і Барселоною.

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