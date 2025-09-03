Пройшов перший тренувальний день перед матчем проти Франції (5 вересня, Вроцлав) та поєдинком з Азербайджаном (9 вересня, Баку), повідомляє прес-служба УАФ.

На початку заняття футболісти тренувалися під дощем, однак згодом погодні умови покращилися. Команда працювала у спрощеному режимі: одні гравці займалися відновленням, інші виконували ігрові вправи в групах.

Підготовка триватиме й сьогодні, 3 вересня, згідно з розкладом. Уже в четвер, 4 вересня, національна команда вирушить до Вроцлава, де на стадіоні Тарчинський Арена проведе передматчеві заходи.

