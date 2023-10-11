"Завжди приємно приїжджати до збірної, тому я дуже задоволений. Добирався сюди пару днів, але це неважливо. Головне, що я приїхав і включився в процес.

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Тренерський штаб уже дає нам зрозуміти, що хоче бачити в наступному матчі з Північною Македонією. Тож починаємо напрацьовувати ігрові схеми. Проходять дуже цікаві інтенсивні тренування. Трохи важко після дороги, але вже розбігався, тому має бути легше. Я не прошу від тренерів жодних послаблень, пов'язаних із пізнім прибуттям. Запізнився на збір – треба надолужувати.

Північна Македонія – дуже сильний суперник. Ми це побачили і в першому поєдинку, і як вони грали з італійцями. Це якісна команда з хорошими гравцями, тож у нас буде нелегкий матч. Треба налаштовуватися на кожну гру, як на останню, адже у збірній по-іншому й не може бути. Я впевнений, що на трибунах буде багато наших уболівальників, тож очікуємо на гарну підтримку", – цитує Сватка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Олександр спочатку перебував у резервному списку "синьо-жовтих", але травми Циганкова та Ярмоленка змусили Реброва корегувати склад команди.

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