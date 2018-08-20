Ребров: У матчі проти Арсенала у Ярмоленка буде більше шансів себе проявити

Збірна України — 21:26 4046
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Шевченко викликав у збірну України 8 легіонерів на матчі проти Чехії та Словаччини
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Аякс – Динамо: "Якби не VAR, ми могли програти", або Як амстердамські зірки сигнали киянам надсилалиЛіга чемпіонів — 20:00 2213
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Найкращий гравець сезону УЄФА: оголошена трійка претендентівЛіга чемпіонів — 17:20 2024
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Коноплянка може стати обличчям революційної перебудови Еспаньйола: наскільки це реально?Іспанія — 17:10 7585
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Ярмоленко у Вест Хемі ще не основний, але отримав велику дозу компліментів від найкращого бомбардира АПЛ ШирераАнглія — 16:39 2926
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