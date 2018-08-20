Ребров: У матчі проти Арсенала у Ярмоленка буде більше шансів себе проявити

Екс-гравець Вест-Хема Сергій Ребров прокоментував гру Андрія Ярмоленка у матчі проти Борнмута та оцінив переспективи на матч проти Арсенала.

"Було складно – на ньому завжди висіли по два захисника. Хоча передач він отримував достатньо. Ось, якщо б Вест Хем вигравав, і суперник розкрився, довелося б набагато простіше.

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Так що в найближчому поєдинку, проти Арсенала, у Андрія, думаю, буде більше шансів себе проявити. Каноніри самі грають, але при цьому залишають простір, і його можна буде використовувати", – цитує Реброва Zbirna.com.