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Ребров: У матчі проти Арсенала у Ярмоленка буде більше шансів себе проявити

21 серпня 06:30 1 Читать на русском
Ребров: У матчі проти Арсенала у Ярмоленка буде більше шансів себе проявити
Андрій Ярмоленко / фото із соцмереж

Екс-гравець Вест-Хема Сергій Ребров прокоментував гру Андрія Ярмоленка у матчі проти Борнмута та оцінив переспективи на матч проти Арсенала.

"Було складно – на ньому завжди висіли по два захисника. Хоча передач він отримував достатньо. Ось, якщо б Вест Хем вигравав, і суперник розкрився, довелося б набагато простіше.

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Так що в найближчому поєдинку, проти Арсенала, у Андрія, думаю, буде більше шансів себе проявити. Каноніри самі грають, але при цьому залишають простір, і його можна буде використовувати", – цитує Реброва Zbirna.com.

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