Ексзірка збірної України та колишній тренер Динамо Сергій Ребров завітає на спільний стрім Футбол 24 та 24 каналу.

Сергій Ребров стане гостем 24 каналу. Разом з ведучим Юрієм Гаврищаком тренер говоритиме про головні теми в українському футболі. Початок стріму – о 20:00. Дивитися трансляцію можна безпосередньо в цій новині.

Колишній тренер Динамо висловить свою думку про нинішню ситуацію в клубі. Кияни невдало розпочали сезон, програвши по два матчі в УПЛ і Лізі Європи.

Перед матчами національної збірної Сергій Ребров виділить найкращих футболістів України на цей момент, які матимуть ключову роль у команді Петракова.

Також тренер Аль-Айна розповість, як українські гравці допомагають ЗСУ під час повномасштабної війни з Росією.

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