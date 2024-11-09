"На початку тижня я був у Києві, звідти полетів до Іспанії подивитися на одного-двох своїх гравців, а зараз їду на збори національної команди. План справді полягав у тому, щоб подивитись матч між моїми двома колишніми командами в Гамбурзі, але мій графік був настільки насичений, що якби була навіть мінімальна затримка, я б не зміг встигнути на гру, тому я навіть не почав подорож до Німеччини.

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Чи бачив я матч? Звісно, ​​ні за які гроші не пропустив би. Після жеребкування я трохи шкодував, що Динамо і Ференцварош не зустрінуться в Будапешті. В такому випадку я точно був би там на трибунах. А так дивився матч лише по телевізору в готельному номері.

Кожен, хто хоч трохи розбирається у футболі, міг побачити, що сталося. Вилучення переписало сценарій. Головного тренера Динамо Олександра Шовковського я знаю давно, він був моїм одноклубником, він хотів зіграти атакувально і здобути перші очки в Лізі Європи. Однак їм довелося грати вдесятьох, а на такому рівні, на європейській арені, це дуже складне завдання.

Чи виграв би Ференцварош, якби не було вилучення? Це неможливо сказати. Я не впевнений. У першому таймі Ференцварош грав погано. Мене трохи здивувало те, що Динамо, перебуваючи в меншості, мало чудові можливості для голів. Граючи вдесятьох, кияни могли забити два-три голи. Водночас безсумнівно, що у другому таймі гра угорської команди покращилася, перший гол змінив психологічну картину матчу.

Це Динамо вже не те, що було багато років тому. Команда складається з молодих українців, у четвер у них був лише один легіонер – панамський нападник вийшов на заміну. У складі є вправні та талановиті гравці, але треба визнати, що в нинішній ситуації легіонери не бажають переїжджати до Києва. Шахтар з цього погляду перебуває в кращому становищі, у них залишилося одинадцять легіонерів. Щоправда, вони теж не в Донецьку, а далеко від лінії фронту, у Львові, грають матчі внутрішнього чемпіонату", – сказав Ребров у коментарі Nemzeti Sport.

Нагадаємо, український фахівець очолював Динамо з 2014-го по 2017-й рр. (два чемпіонства, два Кубки й один Суперкубок України), а з Ференцварошем працював з 2018-го по 2021 роки (три чемпіонства Угорщини).

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